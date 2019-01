24. Januar 2019, 18:51 Uhr Aktuelles Lexikon Baguette

Per "Weißbrot-Gesetz" regeln die Franzosen die Zubereitung ihres Nationalgebäcks. Doch nun wurden eklatante Mängel festgestellt.

Von chof

Das Baguette ist den Franzosen heilig. Es ist Symbol für ein ganzes Land und sein ❞Savoir-vivre. Das war allerdings nicht immer so: 1993 erließ der damalige Premierminister Édouard Balladur den "Décret pain", um auf den Rückgang des Brotkonsums und eine oftmals beklagenswerte Qualität zu reagieren, die nicht zuletzt auf die zunehmende industrielle Fertigung zurückzuführen war. Das Weißbrot-Gesetz legt seitdem fest, dass ein traditionelles französisches Baguette in der Backstube hergestellt werden muss und nur aus wenigen Zutaten bestehen darf. Dazu braucht der Bäcker Mehl von hoher Qualität. Der Müller spielt also eine bedeutende Rolle. Denn das Mehl ist entscheidend für Farbe, Luftbläschen, Elastizität des Baguettes. Dann kommt es auf den Bäcker an. Er muss wissen, in welchem Verhältnis er Salz, Wasser und Hefe hinzufügen und wie er den Teig kneten muss. Die wichtigste Zutat aber ist die Zeit: Der Teig muss langsam geknetet werden, er braucht immer wieder Ruhephasen, damit sich die Aromen entwickeln können. Dann schmeckt das Stangenweißbrot ganz so wie in der vermeintlich guten alten Zeit. Leider klappt das nicht in allen Fällen. Französische Verbraucherschützer fanden in mehr als der Hälfte ihrer Brotproben Pestizidrückstände und Schimmelpilze. Eine Schande.