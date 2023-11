Das Al-Schifa-Krankenhaus ist mit 700 Betten der größte medizinische Komplex im Gazastreifen und befindet sich im Stadtteil Rimal in Gaza-Stadt. Der Name des Krankenhauses bedeutet "Haus der Heilung". Ursprünglich war das zentrale Gebäude eine Kaserne der britischen Armee, 1946 wurde es in ein Zentrum zur Behandlung von Quarantäne- und Fieberkrankheiten umgewandelt. Nach dem Sechs-Tage-Krieg 1967 und der Eroberung des Gazastreifens durch Israel erhielten die beiden renommierten Architekten Benjamin Idelson und Gershon Zippor den Auftrag, ein neues Krankenhaus zu entwerfen. Es entstand ein zentrales sechsstöckiges Gebäude, das an modernistische Bauten in Tel Aviv erinnert. Auf dem fünf Hektar großen Gelände befindet sich ein Dutzend weiterer Gebäude mit medizinischen Einrichtungen, die immer wieder erweitert wurden. In den Achtzigerjahren wurde das Krankenhaus noch einmal renoviert und mit Geräten ausgestattet, wofür vor allem US-Amerikaner Geld zur Verfügung stellten. Damit ist das Krankenhaus aber nicht mehr auf neuestem medizinischen Stand. Die israelische Armee veröffentlichte kurz nach Kriegsbeginn Dokumente, die zeigen sollen, dass sich unter dem Komplex die Zentrale der Terrororganisation Hamas befindet.