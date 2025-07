Die für die Linke ins Europaparlament gewählte Abgeordnete Carola Rackete gibt ihr Mandat ab. Das kündigte die parteilose Rackete am Mittwoch in Straßburg an. Die Kapitänin und Aktivistin war im Rahmen der privaten Seenotrettung auf dem Mittelmeer bekannt geworden. Im Juni 2019 brachte sie in einem aufsehenerregenden Manöver trotz eines Verbots der italienischen Behörden mit der Sea Watch 3 rund 40 Migranten auf die Insel Lampedusa und ging dabei mit dem damaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega in Konfrontation.