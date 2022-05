Von Annette Ramelsberger

Diese Reportage erschien am 5. Dezember 2002 in der Süddeutschen Zeitung. Als "Akteneinsicht" werden in den Feiertagsausgaben der SZ Berichte über große Prozesse der vergangenen Jahrzehnte nachgedruckt, versehen mit einer aktuellen Einordnung. Die Texte wurden in der Rechtschreibung ihrer Entstehungszeit belassen und eventuell leicht gekürzt.

Neuruppin, im Dezember - Er hat dem Mädchen Briefe geschrieben. Unter falschem Namen, mit anderer Adresse. Es sind Briefe von einem freundlichen Menschen, der sich danach erkundigt, wie es ihr geht, was sie so macht, wie sie denkt, was sie fühlt. Christine heißt das Mädchen, sie wohnt in einem kleinen Dorf in Mecklenburg.

Christine hat die netten Briefe des Brieffreunds gelesen, auch beantwortet, sie hat sie auf ihren Schreibtisch gelegt, sie in ihrem Jungmädchenzimmer aufbewahrt. Vier oder fünf Briefe waren das. Dann kam ein Brief, in dem es hieß: "Du wirst mich hassen. Ich hatte die Idee, dass gerade Du Dich in mich verlieben könntest." Es waren Briefe von ihrem Vergewaltiger.

Als Christine elf war, hat ein Mann sie von der Straße weggefangen, hat sie geschlagen, sie verhört und beschimpft, auf unglaubliche Weise missbraucht und fast zu Tode gewürgt. Sie überlebte nur, weil der Mann sie für tot hielt. Als sie es endlich geschafft hatte, nicht mehr täglich daran zu denken, als sie sich wieder traute, allein zuhause zu bleiben, es wagte, abends auszugehen, da schlich der Täter sich wieder in ihr Leben - bis hinein in ihr Zimmer.

Der Mann, der die Briefe schrieb, heißt Frank Schmökel, vorbestraft wegen einer versuchten Vergewaltigung im Jahr 1988 an einem jungen Mädchen, wegen Vergewaltigung eines Kindes und versuchter Vergewaltigung von zwei Kindern im Jahr 1993 und verurteilt wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung der 11-jährigen Christine im Jahr 1994.

Schmökel kann sich harmlos geben, freundlich, verständig und hilfsbereit

Dieser Mann ist jetzt 40 Jahre alt, er lebt seit neun Jahren hinter Gittern, nicht im Gefängnis, sondern in Krankenhäusern, weil er als seelisch schwer gestört gilt.

Doch Schmökel kann sich, wie in seinen Briefen an Christine, harmlos geben, freundlich, verständig und hilfsbereit. Er kann Ärzte, Pfleger, Bekannte überzeugen, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Die sehen dann im Krankenhaus in Brandenburg einen Menschen, der mit Hingabe Gipsfiguren bemalt, Glasbilder pinselt, Kuchen bäckt. Einer, der mitteilt, dass Patienten Ausbruchspläne schmieden. Für so kooperatives Verhalten hat er Vergünstigungen bekommen, Lockerungen, Ausgang.

Und keiner hat richtig ernst genommen, dass Schmökel immer wieder verschwand. Bis auf Christine und ihre Familie. Jedesmal, wenn Schmökel aus dem Krankenhaus verschwunden war, stellte die Polizei Posten vor Christines Elternhaus, jedesmal wieder wurde in ihr alles aufgewühlt. Einmal hat er sich bis zum Dorf seines Opfers durchgeschlagen - weil er "die Kleine nicht aus dem Kopf kriegt", wie er in seinen Tagebüchern schreibt. Sechsmal ist er bisher ausgebrochen. Bei seinem letzten Ausbruch im Oktober 2000 versetzte er die ganze Republik in Aufruhr.

Während eines Hausbesuchs bei seiner Mutter gingen zwei seiner Pfleger vor die Tür für eine Zigarettenpause, da stach er auf die Mutter und den dritten Pfleger ein und flüchtete. Elf Tage war er unterwegs, elf Tage suchten Hunderte von Polizisten nach ihm. Und Christine zitterte wieder. In einer Laube versteckte sich Schmökel und erschlug einen Rentner, um an ein Fluchtfahrzeug zu kommen. Dafür steht er nun vor Gericht. Nächste Woche muss das Landgericht Frankfurt darüber entscheiden, was mit Frank Schmökel geschehen soll.

Der Staatsanwalt hat lebenslange Haft gefordert, und zwar im normalen Strafvollzug, nicht mehr im Krankenhaus. Er soll nie mehr in Freiheit kommen. Schmökels Anwälte tun alles, um das "Lebenslänglich" abzuwenden und ihm den weiteren Aufenthalt im Maßregelvollzug zu ermöglichen. Die Grundfrage heißt: Ist bei Schmökel noch eine Besserung zu erwarten? Könnte ihm nach neun Jahren im Maßregelvollzug doch noch eine Therapie helfen? Oder hat alles Bemühen ein Ende, ist die Haft der richtige Ort für diesen Mann?

Schmökel betritt den Gerichtssaal in Neuruppin gefesselt an Händen und Füßen. Er wird von vermummten SEK-Polizisten in den Saal geführt, durch einen eigenen Eingang. Während der Verhandlung werden ihm die Handschellen abgenommen, die Fußfesseln bleiben. 1,92 Meter groß ist Schmökel, er überragt die Polizisten. "Bestie" haben sie ihn in den Zeitungen genannt. Und doch, so berichten die Therapeuten und auch seine Anwälte, kann Schmökel Charme entwickeln. "Im normalen Gespräch kommen Sie nicht auf den Gedanken, dass er so etwas getan haben könnte. Er ist locker, er hat sogar einen gewissen Humor", sagt Anwalt Karsten Beckmann. Schmökel schreibt sich Briefe mit Dutzenden von Frauen, die bei ihm Nähe suchen oder auch nur den Kitzel des Außergewöhnlichen. Er unterzeichnet seine Briefe dann mit Spitznamen wie "Dein Ötzi" oder grüßt eine Brieffreundin mit "Mensch, Nadinchen".

Doch wenn dieser Mann auf seine Opfer trifft, ist es, als wenn er ein Briefmarkenalbum durchblättern würde: unbeteiligt, uninteressiert. Während des ganzen Verfahrens sitzt Schmökel Manfred Schäfer gegenüber, dem Pfleger, den er bei seiner Flucht das Messer in den Rücken und die Brust gerammt hatte, dem Mann, der sich schon zum Sterben hingelegt hatte und Frau und Kind grüßen ließ. In Briefen hat Schmökel über ihn geschrieben: "Dass der Schäfer das überlebt hat. Wie der geschrien hat, ich muss lachen. Der konnte es nicht fassen, dass der brave Schmökel zusticht. Wie so ein Schwein hat der geschrien." Schmökel sitzt Schäfer genau gegenüber, nur drei Meter entfernt. Eigentlich sei Schäfer immer nett zu ihm gewesen, sagt der Angeklagte. Er habe ihn auch nicht töten wollen. Doch während des ganzen Prozesses kommt keine menschliche Geste, kein persönliches Wort, nichts, was darauf deuten könnte, dass in Schmökel etwas wie Bedauern aufkeimt.

Am ersten Prozesstag sitzen Witwe und Tochter des erschlagenen Rentners im Saal. Ein Brief wird da verlesen, den Schmökel an einen Pfarrer schrieb, ein paar Wochen nach dem Mord, wenige Tage nach Weihnachten: "Ich habe diesmal kein Weihnachtslied gehört und keinen Weihnachtsbaum gesehen. Es gab auch kein Geschenk." Und dann fügte er noch hinzu: "Wie muss sich die Frau fühlen, deren Mann ich umgebracht haben soll?" Die Tochter wendet sich entsetzt ab, sie nimmt dem Angeklagten den Anflug von Mitgefühl, das er hier für Sekunden zu zeigen scheint, nicht ab. Sie drückt den Arm ihrer Mutter, in der Pause gehen sie, mehr ertragen sie nicht.

Die Vorsitzende Richterin Jutta Hecht, eine erfahrene, ruhige Frau, hat die früheren Therapeuten Schmökels gehört, sie hat seine Tagebücher verlesen, seine Briefe an Bekannte und Mitpatienten zitieren lassen. Sie hat sogar Schmökels Augenärztin als Zeugin vor Gericht gerufen, um zu klären, ob seine Sicht zum Zeitpunkt der Taten klar war, er möglicherweise Kopfschmerzen hatte oder seine Wahrnehmung eingeschränkt war. Sie hat den Angeklagten vom Professor für forensische Psychologie und psychiatrischen Chefarzt der Berliner Vollzugsanstalten Norbert Konrad untersuchen lassen.

Der Psychiater kommt zu dem Schluss: Es gibt keine Therapie für den Angeklagten. Vermutlich wolle er auch gar keine Therapie, obwohl er das immer vorgebe, sagt Konrad. Schmökel spiele den Therapeuten seine Behandlungserfolge nur vor, um sich Erleichterungen zu erschleichen. Er habe sogar den Eindruck, dass Schmökel die Gespräche über seine sexuellen Probleme dazu benutze, um sich sexuell zu erregen. Der 40-Jährige habe ihm erzählt, dass er nach Therapiesitzungen immer ganz euphorisch gewesen sei und sich dann in seinem Zimmer selbst befriedigt habe.

Es geht um einen Angeklagten, der sich schon als Jugendlicher an Tieren verging

Es ist harter Stoff, der den Beteiligten in diesem Prozess zugemutet wird. Es geht um einen Angeklagten, der sich schon als Jugendlicher an Tieren verging, der sich am Anblick kleiner Mädchen erregt und mit erwachsenen Frauen nichts anfangen kann. Der für diese Perversionen seine Mutter verantwortlich macht, die ihn in der Kindheit schlug, oder den Bruder, der ihm mal einen Schemel über den Kopf zog. Und später klagte er auch den Maßregelvollzug als Schuldigen an, in dem er nicht ordentlich therapiert worden sei.

Gutachter Konrad sieht bei Schmökel eine "dissoziale Persönlichkeitsstörung" und eine "multiple Störung seiner Sexualpräferenzen mit pädophilen und sadistischen Tendenzen". Hinter den Psycho- Termini ist das versteckt, was sich am Beispiel der elfjährigen Christine exemplarisch gezeigt hat: Schmökel redet sich ein, sagt Konrad, das Kind habe sexuellen Kontakt mit ihm gewollt. Er sei unfähig, Schuldbewusstsein zu empfinden, und lerne auch nichts aus Verurteilungen. Die Verurteilung zu 14 Jahren im Maßregelvollzug wegen der Taten an Christine halte er bis heute für zu streng.

Schmökel könne das Leid anderer nicht nachempfinden. Hätte er sonst die Briefe an Christine schreiben können? "Er denkt nicht daran, was er ihr damit antut", sagt Konrad. Die Briefe habe er aus einer "egozentrischen Motivation" heraus geschrieben, Schmökel habe dabei nur an sich gedacht. "Ich musste einfach wissen, was mit ihr los ist", sagte Schmökel während des Prozesses. "Ob sie bleibende Schäden hat, wie sie über mich denkt als Täter." Was es für sie bedeutet, dass er sich in ihr Zimmer, in ihre Gedanken geschlichen hat, das ist ihm kein Wort wert.

In einem Brief an eine Bekannte schrieb Schmökel vor einem Jahr: "Ich glaube, ich könnte auch gut mit Kindern und Jugendlichen umgehen und sie vor Sexualstraftätern warnen." Und er könne sich vorstellen, mit Vergewaltigungsopfern zu arbeiten. Damit sie ihre Ängste überwinden.

"Dissoziale Persönlichkeitsstörung" hat der Gutachter Konrad gesagt. Dissozial bedeutet, dass jemand nichts für seine Opfer fühlt und unfähig ist, aus Strafe oder gar Erfahrung zu lernen.