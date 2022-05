Sechs mal ist Schmökel nach seiner Einweisung in eine Klinik ausgebrochen. Nun sitzt er in normaler Strafhaft

Von Annette Ramelsberger

Am 11. Dezember 2002 hat Richterin Jutta Hecht den Angeklagten Frank Schmökel verurteilt - zu lebenslanger Haft. Und sie hat die Sicherungsverwahrung verfügt, so dass er auch nach Verbüßen der Haft nicht mehr freikommt. Schmökel wurde nach dem Urteil nicht mehr in einer Klinik für Straftäter behandelt, sondern musste in die normale Strafhaft. Dort sitzt er heute noch.

In einem Aufsehen erregenden Schlusswort wandte sich die Richterin am Ende des Prozesses an Behörden und Politik. Ihre Mahnung: Noch immer würden gefährliche Straftäter in den forensischen Krankenhäusern nur als Patienten gesehen, nicht als gefährliche Kriminelle. Die Sicherheit der Bevölkerung werde vernachlässigt. Und: Der Umgang mit Tätern in normaler Strafhaft und im Maßregelvollzug klaffe viel zu weit auseinander.

Offensichtlich ist selbst der Richterin in diesem Prozess mulmig geworden. Da saß der wegen Mordes angeklagte Schmökel an Händen und Füssen gefesselt vor der Richterbank, Polizisten eines Sondereinsatzkommandos führten ihn in den Saal - aber ein als Zeuge geladener Mitpatient aus dem Maßregelvollzug kam völlig ungesichert in den Gerichtssaal geschlendert, obwohl auch er hochgefährlich ist. "Da spaziert ein wegen Mordes verurteilter Straftäter ohne Bewachung hier herein", mokierte sich Richterin Hecht und fügte maliziös hinzu: "Seine Pfleger bleiben wohl verwahrt außerhalb des Saals." Auch nach sechs Ausbrüchen von Schmökel, auch nach einem Mordversuch an einem Pfleger, war dem Personal in der Psychiatrie offenbar bis dahin nicht bewusst, wie gefährlich die Patienten sind, die bei ihnen behandelt werden.

"Sie müssen sich auf ihre eigene Schuld konzentrieren." Der Angeklagte blieb unbewegt

Richterin Hecht beeindruckte vor allem, dass Schmökel und seine Mitpatienten im Krankenhaus sogar Zugang zu Messern haben. "Die werden zwar gezählt, falls eines weg kommt", sagte sie. "Doch was ist, wenn er vorher jemanden absticht?" In Schmökels Zimmer wurden während des Prozesses trotz strengster Bewachung Rasierklingen gefunden, im Saum der Vorhänge versteckt und in Kulis eingewickelt. Eine Rasierklinge am Hals eines Pflegers - und Schmökel könnte die siebte Flucht gelingen.

Der Angeklagte nahm das Urteil dann unbewegt auf. Die Richterin sprach ihn noch einmal direkt an: "Sie müssen sich auf ihre eigene Schuld konzentrieren." Seine Taten würden weder durch die Fehler des Maßregelvollzugs gerechtfertigt noch durch seine guten Seiten aufgewogen.

Fast 20 Jahre ist das Urteil nun her. Schmökel sitzt noch immer in Haft - in einem richtigen Gefängnis, nicht in einem Krankenhaus für gestörte Straftäter, aus dem er sechsmal geflohen war. Er ist in einer Haftanstalt in Brandenburg untergebracht, Hafterleichterungen gibt es nicht. Von einem weiteren Ausbruchsversuch ist nichts mehr bekannt geworden. Das Mädchen Christine müsste mittlerweile eine Frau von 38 Jahren sein.