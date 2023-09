Von Katja Auer

Das ist nun also das Ergebnis nach einer Woche politischen Ausnahmezustands in Bayern: Die Koalition aus CSU und Freien Wählern bleibt bestehen und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) im Amt. Eine Entlassung wäre aus seiner Sicht nicht verhältnismäßig, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag bei einer Pressekonferenz in München. Erledigt ist die Sache damit nicht, und auch die Stimmung unter den Koalitionspartnern darf weiter als angespannt betrachtet werden.