Hubert Aiwanger ist gestern unerwartet in Berlin gestorben. Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident sollte zu einem Termin kommen, sagte aber aus gesundheitlichen Gründen ab. Für die bayerische Politik ist sein Tod eine Zäsur. „Einen Politiker wie ihn konnte es nur einmal geben“, schreiben meine Kollegen über ihn in einem Nachruf .

Im April dieses Jahres hat Donald Trump ein KI-Bild von sich veröffentlicht, das ihn als eine Art Jesus-Figur in der Pose eines Heilers zeigte. Dass er sich selbst für einen Auserwählten hält, daraus hat der US-Präsident nie ein Geheimnis gemacht. Mit dem Ergebnis der Kongresswahlen am Dienstag aber dürfte die Götterdämmerung in Amerika unwiederbringlich eingesetzt haben.



Die Wahlniederlage der Republikaner bei den Midterms ist derart umfassend, dass Trump zwar betonen mag, er habe nicht auf Wahlzettel gestanden. Anders als ein Denkzettel für ihn aber lässt sich die blaue Welle, die über Amerika geschwappt ist, kaum interpretieren. Oder, wie unser US-Korrespondent Boris Herrmann schreibt: „Diese Wahlnacht ist eine gigantische Abreibung für diesen Präsidenten.“ Das Wahlergebnis zeige der ganzen Welt, „dass dieses Land sich vom Trumpismus abgewendet hat“. Auch SZ-Politikchef Nicolas Richter kommentiert, dass sich „das Ende einer desaströsen Episode der US-Geschichte“ abzeichne.



Das ganze Panorama dieser Wahl können Sie in der Reportage von Boris Herrmann und Peter Burghardt nachlesen. Inklusive des schönen Trump-Zitats: „Ich habe viele Freunde bei den Demokraten, ob Sie es glauben oder nicht.“



Haben Sie zu Hause auch schon die Halloween-Süßigkeiten Ihrer Kinder mit dem Küchenmesser zerteilt? Auf der Suche nach Nadeln, wie sie in mehreren deutschen Orten in Schokoriegeln oder Kaubonbons aufgetaucht sind, die Kinder auf ihren Süßes-oder-Saures-Touren eingesammelt haben?



Neben Nadeln, Nägeln, Schrauben und Tackernadeln hätten Eltern und Kinder auch andere Metallgegenstände wie Drahtstücke in den Süßigkeiten gefunden, schreibt mein Kollege Moritz Geier. Die Polizei ermittelt. Was bleibt, ist die Frage, was nicht stimmt mit Leuten, die kleinen Kindern im Fledermaus- und Gespensterkostüm so etwas antun wollen. Die Welt ist leider manchmal in vielerlei Hinsicht ein gruseliger Ort.

Was heute wichtig ist

Stellvertretender bayerischer Ministerpräsident Hubert Aiwanger ist tot. Gestern Abend wurde Aiwanger tot in einem Berliner Hotel aufgefunden. Er hatte an einem Termin der Hauptstadt teilnehmen wollen, aber sich unwohl gefühlt. Die Berliner Mordkommission ermittelt, auch um „ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen“. Aiwanger hinterlässt seine Partnerin und zwei Kinder. Aiwanger wurde 55 Jahre alt. Zum Artikel

Steinmeier-Nachfolge: Erste CDU-Ministerpräsidenten sprechen sich für Aigner aus. Alle CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten sprechen sich inzwischen für eine Kandidatur der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Bundespräsidentin aus. Am Montag sollen die CDU-Gremien darüber entscheiden, zuletzt hatte sich Bundeskanzler Merz für eine Frau im Amt ausgesprochen. Er ließ aber noch offen, welche Frau er im Amt sieht. Zum Newsblog zur Bundespolitik

Allianz: Deutschland und die Welt verpassen Klimaziele. Das 1,5-Grad-Ziel unerreichbar, Klimaneutralität vielleicht erst ab 2064: Der „Green Transition Tracker“ der Allianz kommt zu einem düsteren Fazit. Die EU ist demnach nach wie vor führend bei der Reduktion der CO₂-Emissionen, aber das Tempo habe sich verlangsamt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Midterms in den USA

J. D. Vance bringt sich als Trump-Nachfolger in Position. Der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance hat den Krieg in Iran als Grund für die Wahlniederlage der Republikaner ausgemacht. US-Präsident Trump aber sucht die Schuld woanders. Vance gilt als Favorit für Trumps Nachfolge – seine Distanzierung vom Präsidenten folgte rasch nach der Wahlniederlage. Der Partei stehen interne Konflikte bevor. Zum Artikel

Exklusiv „Trump respektiert Stärke – wer schwach ist, bekommt diesen Respekt nicht“. Die EU-Außenbeauftragte wirft dem US-Präsidenten vor, Europa spalten zu wollen und zu sehr auf Russlands Forderungen zu hören. „Der Donbass war nie Putins Endziel. Was ich sehe, ist, dass viele Europäer in die Falle gehen und über ukrainisches Territorium reden wollen“, sagt sie. Zum Interview

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Dossier Digitalwende: Midterms: Big Tech fürchtet den Gegenwind. Der Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen ist ein Rückschlag für die Tech-Branche, die viel Geld in republikanische Kandidaten investierte. Gesetze könnten sich verschärfen, der Ausbau von Rechenzentren könnte verlangsamt werden. Auch wichtig: Bayern und Schleswig-Holstein wollen bei IT-Lösungen für die öffentliche Verwaltung enger zusammenarbeiten.

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Dossier Geoökonomie: Raketen-Start-ups in Deutschland: Drei auf dem Weg ins All. Drei Start-ups entwickeln in Deutschland in hohem Tempo Raketen für kleinere Satelliten. Isar Aerospace gelang bereits der erste Orbitalflug, die anderen beiden wollen bald folgen. Hyimpulse-Co-CEO Schmierer begrüßt den Wettbewerb: Der Markt sei groß genug. Zum Briefing