SZ am Abend:Nachrichten am 27. August 2023

Von Oliver Klasen

Nachrichten kompakt

Aiwanger setzt Söder unter Zugzwang. Bayerns Vize-Ministerpräsident räumt ein, im Besitz des antisemitischen Flugblatts gewesen zu sein, verfasst haben soll es sein Bruder. Ministerpräsident Söder hat sich zu den neuen Entwicklungen bisher noch nicht geäußert, doch innerhalb der CSU rumort es.Zum Artikel

Kuss-Affäre: Fifa suspendiert Rubiales - doch der zeigt sich weiterhin uneinsichtig. Weil Spaniens Fußball-Präsident bei der WM-Siegerehrung eine Nationalspielerin mutmaßlich gegen ihren Willen auf den Mund geküsst hat, sperrt der Fußball-Weltverband ihn für zunächst 90 Tage. Unabhängig davon läuft ein Amtsenthebungsverfahren der Regierung gegen Rubiales. Große Teile des Trainerteams treten aus Protest zurück und 80 Spielerinnen erklären, nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen zu wollen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Rubiales hat die Chance zum Rücktritt verpasst (SZ Plus)

EXKLUSIV Studie: Wärmepumpe lohnt sich selbst in mittelmäßig gedämmten Wohnungen. Im Kosten-Nutzen-Vergleich gewinnt sie gegen eine neue Gasheizung bereits in einem teilsanierten Einfamilienhaus der Effizienzklasse F. Solche Bauten gehören in Sachen Energieverbrauch zum schlechtesten Fünftel des deutschen Gebäudebestandes. Je nach Höhe der staatlichen Förderung kann sich eine Wärmepumpe Berechnungen des Schweizer Beratungsunternehmens Prognos zufolge schon nach wenigen Jahren amortisieren. Zum Artikel (SZ Plus)

DNA-Test beweist laut russischen Behörden Prigoschins Tod. Russische Ermittler bestätigen die Identität des Söldner-Chefs an Bord des abgestürzten Flugzeugs. Die ukrainische Armee arbeitet sich nach eigenen Angaben bei Robotyne weiter Richtung Süden vor. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Merz schließt Zusammenarbeit mit der AfD aus. "Ein Nein ist ein Nein, auch auf kommunaler Ebene", sagt der CDU-Chef in der ARD. Anders als bei seinem ersten Sommerinterview vor einigen Wochen in ZDF ist Merz dieses Mal erkennbar bemüht, keinerlei Missverständnisse aufkommen zu lassen, was die sogenannte Brandmauer zwischen der Union und der AfD angeht. Zum Artikel

Kanzleramt zieht Gesetz über Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes zurück. Die Überwachungsmaßnahmen der deutschen Geheimdienste sollen strenger überprüft werden - so der Plan der Ampel. Ein neues Gesetz, das eigentlich kommende Woche durchs Kabinett gehen sollte, wird nun aber gestoppt. Ein Grund könnte neben Bedenken aus der Reihen der Kontrolleure auch die Uneinigkeit innerhalb der Regierung sein. Zum Artikel

Eintracht Frankfurt kommt erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich gegen Mainz 05. Stürmer Omar Marmoush erzielt das 1:1 für lange harmlose Frankfurter. Womöglich war es das letzte Spiel von Kolo Muani vor seinem Wechsel nach Paris. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages