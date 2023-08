SZ am Abend:Nachrichten am 31. August 2023

Nachrichten am 31. August 2023

SZ am Abend

Was heute wichtig war.

Von Lisa Nguyen

Nachrichten kompakt

Aiwanger räumt Fehler ein und sieht sich als Opfer einer Kampagne. Der Chef der Freien Wähler äußert sich zu den Vorwürfen in Bezug auf ein antisemitisches Flugblatt aus seiner Schulzeit. Er bestreitet erneut, der Verfasser zu sein. Die 25 Fragen, die ihm Bayerns Ministerpräsident Söder gestellt hat, will er "zeitnah" beantworten. Zum Artikel

Zehn Jahre Haft wegen geplanten Mordes an tschetschenischem Regimekritiker. Das Oberlandesgericht München hat einen Handlanger des tschetschenischen Diktators Kadyrow verurteilt. Dieser hatte das Verbrechen, das in Bayern stattfinden sollte, in Auftrag gegeben. Die Tatwaffe war besorgt. Nur der ausgesuchte Attentäter zögerte noch, obwohl ihm 500 000 Euro versprochen worden waren. Zum Artikel

EU überdenkt Afrika-Politik. Bei ihrem Treffen im spanischen Toledo sprechen die EU-Außenminister über Sanktionen gegen Niger, wo sich die Armee im Juli an die Macht geputscht hat. Auch in Gabun verübte die Armee in dieser Woche einen Staatsstreich. Luxemburgs Außenminister Asselborn geht mit der Politik der EU hart ins Gericht. Der EU-Außenbeauftragte Borrell zeigt sich ebenfalls ernüchtert. Zum Artikel

EXKLUSIV Ifo-Ökonomen fordern Ende der Kaufprämien für E-Autos. Derzeit gibt es Geld vom Staat für Menschen, die sich ein E-Auto kaufen. Forscher wollen die Prämie abschaffen. Sie finden: Die Regierung sollte an die Stromsteuer ran. Zum Artikel (SZ Plus)

Kuleba: Es gibt kein einziges Argument gegen "Taurus"-Lieferungen. Der ukrainische Außenminister ruft die deutsche Regierung "konstruktiv, freundlich und ohne Druck" dazu auf, seinem Land die gewünschten Marschflugkörper zu liefern. Kritik am Verlauf der Gegenoffensive weist er harsch zurück. Liveblog zum Ukraine-Krieg

UBS verzehnfacht Gewinn - und schluckt Credit Suisse vollständig. Die Skandalbank verschwindet damit als eigenständiges Institut, die UBS entlässt in der Schweiz 3000 Mitarbeiter. Außerdem schraubt das Unternehmen sein Sparziel erneut hoch. Bis Ende 2026 sollen die Kosten um mehr als zehn Milliarden Dollar sinken. Zum Artikel (SZ Plus)

Filmpreis "Lola" wird reformiert. Beim Deutschen Filmpreis entfällt künftig die Vorauswahl. Das Vergabeverfahren wird seit Jahren immer wieder kritisiert, zuletzt, als der auf der Berlinale preisgekrönte Film "Roter Himmel" nicht berücksichtigt wurde. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages

Zahlen der Bundesagentur: Es gibt überraschend wieder mehr Arbeitslose