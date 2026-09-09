Ein Apartment mit Doppelbett und Sofa für mehr als 3000 Euro pro Wochenende – Ende September ist das in München keine Seltenheit. Viele Einheimische bieten zum Oktoberfest ihre Wohnung auf Plattformen wie Airbnb an. Doch nicht nur zur Wiesnzeit sind solche Kurzzeitvermietungen ein Problem, weshalb das Sozialreferat der Stadt mit Kontrollen gegen die Zweckentfremdung vorgeht. Denn in München und in anderen europäischen Großstädten haben Einheimische immer mehr Angst davor, sich das Leben in ihrer Stadt nicht mehr leisten zu können.