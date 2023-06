Von Florian Müller

Ein wenig wirkt es schon so, als genieße der selbsternannte Whistleblower Bob Pickard die Aufmerksamkeit. Seit seiner Kündigung als Kommunikationschef bei der Entwicklungsbank AIIB in Peking und der Rückkehr in sein Heimatland Kanada tourt er durch die heimischen Fernsehsender und gibt Interviews. Darin verbreitet er schwere Anschuldigungen gegen seinen Ex-Arbeitgeber: Die Asian Infrastructure Investment Bank, an der auch Deutschland viele Anteile hält, sei unterwandert von einem Netzwerk chinesischer Mitglieder der Kommunistischen Partei, die insgeheim die Kontrolle über die zweitgrößte Entwicklungsbank der Welt ausüben.