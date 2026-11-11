Am Dienstag war ein interessanter Tag im neuen Leben der Ilse Aigner, Bundespräsidentin in spe. Im Bundestag hat sie sich bei den Parteifraktionen vorgestellt: Bei der Union, die sie für das Amt vorschlagen wird, bei der SPD, die sie schon jetzt lobt, und bei den Grünen war sie auch. Meine Kollegen Markus Balser und Georg Ismar berichten über das Speeddating im Bundestag . Eine Einladung der AfD dagegen hatte Aigner ausgeschlagen: Deren Abgeordnete Beatrix von Storch hatte ihre Nominierung zuvor als „Armutszeugnis“ bezeichnet. Detlef Esslinger, Leiter des Meinungsressorts, findet, Aigner habe mit ihrer Absage einen ersten Fehler begangen. Warum er es klug gefunden hätte, wenn die CSU-Politikerin die AfD besucht hätte, schreibt er in einem Meinungsbeitrag . In Abu Dhabi gehen die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, vermittelt von den USA, am Mittwoch weiter. Aus der EU und von der Nato sind gleich mehrere Vertreter ebenfalls dorthin gereist – auch wenn sie eigentlich gar nicht eingeladen waren; Korrespondent Florian Hassel beschreibt den ersten Verhandlungstag , und dass die Europäer immerhin „indirekt“ an den Gesprächen beteiligt sind. Derweil ist in der EU ein Zwist über die Frage entstanden, wer konkret den europäischen Platz am Verhandlungstisch einnehmen könnte. Aufgebracht hat das Thema zuletzt Italiens Premierministerin Giorgia Meloni in einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa und die 26 anderen Regierungschefs. Das, so Meloni, müsse nun „ein für alle Mal“ geklärt werden. „Ich schreibe dir das, António, weil ich mir das nicht länger anschauen will.“ Meine Kollegen Daniel Brössler und Hubert Wetzel haben die Details dieses Disputs zusammengetragen – es ist ein interessantes Stück über die europäische Machtarithmetik geworden.

Was heute wichtig ist

Ilse Aigner bei den Bundestagsfraktionen: „Bürgerin unter Bürgern“. Das SPD-Präsidium entscheidet sich einstimmig dafür, Ilse Aigner als Bundespräsidentin zu unterstützen. Die Grünen loben Aigner für ihre Überparteilichkeit. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Söder findet, Aigner sei die richtige Kandidatin für diese Zeiten, auch weil sie „wählbar ist über die eigentliche Koalitionsmehrheit hinaus“. Zum Artikel

Arbeitsminister Schweitzer legt Reform des Arbeitsrechts vor. Der Entwurf sieht eine Ausweitung von befristeten Arbeitsverträgen und eine Lockerung des Kündigungsschutzes für Bestverdiener vor, aber auch die Stärkung von Arbeitnehmervertretern in Großunternehmen. Andere Koalitionsvorhaben könnten jetzt vorankommen. Zum Artikel

USA: Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Hegseth gestoppt. Die Kollegen des republikanischen Abgeordneten Thomas Massie blockieren das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Verteidigungsminister. Noch haben die Republikaner die Mehrheit im Kongress. Ab Januar aber sind die Demokraten in der Mehrzahl. In wenigen Wochen dürfte der nächste Versuch folgen, um Hegseth zu stürzen. Hürden aber bleiben. Zum Artikel

Bericht: Mutmaßliche Spionin soll Nvidia-Chips nach China geschmuggelt haben. Alice Huang, die mutmaßlich im Auftrag Pekings handelt, soll Chips des Herstellers im Wert von 7,5 Milliarden Dollar nach China gebracht haben. Dabei soll sie ein Firmengeflecht aufgebaut haben. Der Fall erreicht eine neue Dimension. Zum Artikel

Europa soll an Verhandlungen über Ukraine teilnehmen – wer genau, ist unklar. Bei den derzeit laufenden Gesprächen in Abu Dhabi ist das Wirrwarr offensichtlich geworden: Berater aus Berlin, Paris, Rom nahmen teil – aber auch Berater von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und des Ratspräsidenten Costa. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas aber ist nicht anwesend. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

SZ Wirtschaftsgipfel

„Präsident Trump ist einer der besten Verteidigungsminister in Europa“. Das sagte Daniel Metzler, CEO von Isar Aerospace, am zweiten Tag des SZ Wirtschaftsgipfels in Berlin. Die Nachfrage nach der Trägerrakete Spectrum sei riesig, sagte Metzler: „Wir suchen uns die Kunden aus.“ 80 bis 85 Prozent der Anfragen kämen aktuell aus dem Verteidigungsbereich. Zum Artikel

„Papiere zu machen allein hilft nicht“. Deutschland muss aufholen bei Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, fordert Digitalminister Wildberger. „Wir haben nur noch zwölf bis 18 Monate Zeit, um aufzuholen, sonst ist die Technologie enteilt.“ Zum Artikel

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Dossier Digitalwende: Wie wirkt sich KI auf Finanzsysteme aus? Bundesbankvorständin Fritzi Köhler-Geib erklärt, welche Chancen und Risiken KI für Anleger, Banken und die Finanzaufsicht mit sich bringt – und warum Europa seine Abhängigkeit von wenigen Technologieanbietern verringern muss. Auch wichtig: Digitalminister Wildberger bringt eine internationale Außenstelle des deutschen KI-Sicherheitsinstituts ins Spiel. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Wie Deutschland die Drohnenproduktion hochfährt. Drohnen entwickeln sich zu einem wichtigen Faktor in modernen Kriegen – und Deutschland schickt sich an, hier weit vorne dabei zu sein. Deutsche Start-ups wie Helsing, Tytan, Stark Defense oder Quantum Systems sind mit ihren Drohnen in der Ukraine an der Front im Einsatz. Bei Seltenen Erden und KI-Chips bleibt man von China und den USA abhängig. Zum Briefing