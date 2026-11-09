An diesem Montag könnte es so weit sein: In der Mittagszeit will Bundeskanzler Friedrich Merz gemeinsam mit der CSU-Politikerin Ilse Aigner in der CDU-Zentrale in Berlin vor die Kameras treten, um dort erstmals öffentlich das zu sagen, was schon seit Tagen berichtet wird: Merz will, dass Aigner die nächste Bundespräsidentin wird. Am Sonntagabend gab es ein Abendessen mit dem CDU-Präsidium, bei dem der Kanzler seinen Kollegen erklärte, dass er Aigner für dieses Amt vorschlagen möchte. Warum die ganze Kandidatinnenwerdung so lange gedauert hat, beschreibt mein Kollege Robert Roßmann in seinem Text . In Roßmanns Artikel steht auch, dass Merz und Aigner schon seit Langem privat befreundet sind, in Bayern gemeinsam wandern und kochen. Wenn Sie die 61-jährige Politikerin noch besser kennenlernen wollen, die sich der parteiübergreifenden Zustimmung sicher sein kann, empfehle ich Ihnen dieses Porträt , das meine Kollegin Katja Auer geschrieben hat. Gut 2000 Kilometer südöstlich von Berlin beginnt an diesem Montag eine Veranstaltung, die für die Zukunft des Planeten potenziell sogar noch etwas wichtiger sein könnte als die Wahl der deutschen Bundespräsidentin: In Antalya beginnt die 31. Weltklimakonferenz. Mein Berliner Kollege Michael Bauchmüller erklärt, welche Vorschläge zur Begrenzung der Erderhitzung diskutiert werden – und mit welchen Erwartungen Umweltschützer auf die Konferenz blicken. Das andauernde El-Niño-Phänomen, das in diesem Jahr so starke Auswirkungen hat wie noch nie, zeigt zu Beginn des Gipfels, was auf dem Spiel steht , schreibt Christoph von Eichhorn aus dem Wissensressort.

Was heute wichtig ist

Aigner soll Bundespräsidentin werden. Beim Abendessen mit dem CDU-Präsidium hat Kanzler Merz die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin empfohlen. Sie soll heute offiziell nominiert werden. Besonders der bayerische Ministerpräsident Söder hat für Aigner geworben. Zum Artikel

Weltklimakonferenz in Antalya startet. Die Preise für Gas und Öl steigen und liefern gute Argumente für den Abschied von fossilen Energien, doch die Erwartungen sind bescheiden. Das liegt vor allem an Trumps Klimapolitik. Forscher sagen, es gehe um das „Überleben des Weltklimarats“. Kanzler Merz reist nicht zur COP. Zum Artikel

EXKLUSIV Frührente für Boomer kostet die Jungen 10 000 Euro pro Person. Dreiviertel der Deutschen wollen die Frührente behalten. Dabei ist sie teuer: Ein Durchschnittsverdiener muss laut der Rechnung des Ökonomen Robert Rühl etwa 10 000 Euro mehr in die Rentenkasse einzahlen. Neue Daten zeigen zudem, dass viele Nutzer der Frührente trotzdem weiterarbeiten. Zum Artikel

Vermisste 13-Jährige tot aufgefunden – Verdächtiger gefasst Eine seit Dienstag vermisste Schülerin aus Berlin-Marzahn ist tot aufgefunden worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Hunderte Beamte hatten an der Suche teilgenommen. Die Ermittler gehen von einem Kapitalverbrechen aus. Dass sie den Tatort gefunden haben, war Zufall. Zum Artikel

Trump: Sprecher-Angebot an Kampfsport-Boss „nur ein Scherz“. Nun war es doch nicht ernst gemeint: Der US-Präsident will den Kampfsport-Unternehmer White nicht zum neuen Pressesprecher machen, wie zuvor angekündigt. Trump sagte, White werde ihn am Montag trotzdem im Weißen Haus besuchen – „aus anderen Gründen“, betonte der US-Präsident. Zum Artikel

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Dossier Digitalwende: KI-Pionier Hochreiter hält sich US-Labor offen. Sepp Hochreiter hält sich für sein Unternehmen Nxai ein Labor in den USA offen. Im Interview mit SZ Dossier erklärt der KI-Pionier, warum Europa bei industrieller KI noch eine Chance hat. Auch wichtig: Das Bundesjustizministerium sieht die Voraussetzungen für ausschreibungsfreie Inhouse-Vergaben an Govtech Deutschland nicht erfüllt. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Kreislaufwirtschaft: Hoffnungsbranche unter Druck. Europa führt bei Start-ups der Kreislaufwirtschaft. Das könnte auch die Abhängigkeit von China verringern. Doch ausgerechnet beim wichtigen Recycling kritischer Rohstoffe stockt es. Eine neue Studie von Circular Republic zeigt Wege auf, um Europas Spitzenposition zu verteidigen. Zum Briefing