Fünf Jahre nach der Katastrophe ist viel passiert im Ahrtal. Aber nicht überall geht der Wiederaufbau voran. Nur drei von 17 zerstörten Schulen sind wieder intakt. Warum dauert das so lange? Ein Besuch in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Ein Vorhang ist noch da. Zwei Meter Stoff mit buntem Neunzigerjahremuster. Fast so, als wäre nichts passiert. Am Fenster daneben hängen nur noch ein paar Fetzen. Früher saßen hier die Sekretärinnen, haben Krankmeldungen entgegengenommen, Zeugnisse ausgedruckt. Heute bleibt vom ersten Stock der Berufsbildenden Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler nur noch das, was das Wasser übriggelassen hat. Von der Decke baumeln Kabel, der Boden ist blanker Beton.