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Fünf Jahre nach der FlutWarum Schüler immer noch im Container lernen müssen

Lesezeit: 5 Min.

Kabel hängen von der Decke, der Boden ist blanker Beton: In der Berufsbildenden Schule Bad Neuenahr-Ahrweiler sieht es noch immer ziemlich trist aus.
Kabel hängen von der Decke, der Boden ist blanker Beton: In der Berufsbildenden Schule Bad Neuenahr-Ahrweiler sieht es noch immer ziemlich trist aus. Kathrin Wiesel-Lancé

Fünf Jahre nach der Katastrophe ist viel passiert im Ahrtal. Aber nicht überall geht der Wiederaufbau voran. Nur drei von 17 zerstörten Schulen sind wieder intakt. Warum dauert das so lange? Ein Besuch in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Bad Neuenahr-Ahrweiler

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Ein Vorhang ist noch da. Zwei Meter Stoff mit buntem Neunzigerjahremuster. Fast so, als wäre nichts passiert. Am Fenster daneben hängen nur noch ein paar Fetzen. Früher saßen hier die Sekretärinnen, haben Krankmeldungen entgegengenommen, Zeugnisse ausgedruckt. Heute bleibt vom ersten Stock der Berufsbildenden Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler nur noch das, was das Wasser übriggelassen hat. Von der Decke baumeln Kabel, der Boden ist blanker Beton.

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