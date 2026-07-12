Doch, einen Moment lang habe sie schon daran gedacht, wegzuziehen, alles hinter sich zu lassen, sagt Daniela Paffenholz. Knapp ein Jahr nach der Flut müsse das gewesen sein. Eine Genehmigung für den Wiederaufbau hatten sie und ihre Familie schon, aber die Zusage für das Geld aus dem Hilfsfonds kam und kam einfach nicht. Also schaute die Familie sich nach anderen Bauplätzen um, stand auf Platz zwei der Warteliste für ein Grundstück in der Eifel. „Als wir das nicht bekommen haben, ist mir irgendwie ein Stein vom Herzen gefallen“, sagt Paffenholz.