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Bundestag hebt Immunität aufAnwalt nennt Razzia bei SPD-Politiker Ahmetović „rechtswidrig“

Lesezeit: 2 Min.

Adis Ahmetović in den Reihen seiner SPD-Fraktion im Plenum im Bundestag.
Adis Ahmetović in den Reihen seiner SPD-Fraktion im Plenum im Bundestag.
Michael Brandt/dpa

Die niedersächsische SPD wird von Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Klinikgeländes erschüttert. Mittendrin: der als großes Talent geltende außenpolitische Sprecher im Bundestag. Sein Anwalt reagiert scharf.

Von Georg Ismar, Berlin

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Der Bundestag hat die Immunität des niedersächsischen SPD-Abgeordneten Adis Ahmetović aufgehoben. Es gehe um „den Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse“, teilte der Bundestag mit, der Beschluss sei am Donnerstag einstimmig erfolgt. Grundlage sei ein Schreiben des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 12. Oktober 2026.

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