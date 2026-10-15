Der Bundestag hat die Immunität des niedersächsischen SPD-Abgeordneten Adis Ahmetović aufgehoben. Es gehe um „den Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse“, teilte der Bundestag mit, der Beschluss sei am Donnerstag einstimmig erfolgt. Grundlage sei ein Schreiben des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 12. Oktober 2026.
Bundestag hebt Immunität aufAnwalt nennt Razzia bei SPD-Politiker Ahmetović „rechtswidrig“
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Die niedersächsische SPD wird von Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Klinikgeländes erschüttert. Mittendrin: der als großes Talent geltende außenpolitische Sprecher im Bundestag. Sein Anwalt reagiert scharf.
Von Georg Ismar, Berlin
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