Die niedersächsische SPD wird von Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Klinikgeländes erschüttert. Mittendrin: der als großes Talent geltende außenpolitische Sprecher im Bundestag. Sein Anwalt reagiert scharf.

Der Bundestag hat die Immunität des niedersächsischen SPD-Abgeordneten Adis Ahmetović aufgehoben. Es gehe um „den Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse“, teilte der Bundestag mit, der Beschluss sei am Donnerstag einstimmig erfolgt. Grundlage sei ein Schreiben des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 12. Oktober 2026.