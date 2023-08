Von Simon Sales Prado

Eigentlich wollte sie sich nur kurz anmelden. Überall warb das Fitnessstudio um neue Mitglieder, in der Zeitung, im Internet. Als Kelly Laubinger vor rund zwei Jahren in das Studio in Neumünster ging, um eine Mitgliedschaft abzuschließen, wies man sie jedoch ab. Zunächst mit einem Verweis auf eine Corona-Verordnung, später nannte man andere Gründe: das Hausrecht, der Chef wolle das so.