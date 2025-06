Was braut sich da auch für Deutschland gerade zusammen? Informationen, die in deutschen Behörden aus anderen EU-Staaten einlaufen, lassen nichts Gutes erahnen. Einige Tausend Fotos und Videos stellten griechische Fahnder am Wochenende bei einem 26-Jährigen sicher, der auf der griechischen Insel Kreta den US- und Nato-Luft- und Marinestützpunkt Souda ausgekundschaftet haben soll. So berichtet es der griechische Sender ERTNews unter Berufung auf Griechenlands Geheimdienst.

Erst am Samstag war auf Zypern ein Mann festgenommen worden, der laut zypriotischer Polizei einen terroristischen Anschlag auf Militäreinrichtungen der Inselrepublik geplant haben soll. Mindestens in diesem Fall ist klar: Der aus Aserbaidschan stammende Mann soll im Auftrag der iranischen Revolutionsgarden gehandelt haben.

Hohe Alarmbereitschaft und Beamte im Dauereinsatz

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) warnt nach den amerikanischen Luftangriffen auf Iran vor einer erhöhten Gefahr auch für US-Einrichtungen in Deutschland. „Die abstrakte Gefahr ist durch die Entwicklung der letzten Stunden ohne Zweifel gestiegen“, sagte er am Montag auf eine Frage nach der Gefahrenlage für jüdische und amerikanische Einrichtungen. Deutschlands Geheimdienste wissen: Teheran unterhält ein Netzwerk von mutmaßlich Tausenden Agenten und Handlangern im Ausland, auch in Deutschland.

Und so wächst auch hierzulande die Sorge, dass der Krieg in Nahost auf deutschem Boden Folgen haben könnte. Über die möglichen Auswirkungen der US-Luftangriffe auf die Gefährdungslage in Deutschland hat am Sonntagmorgen das Sicherheitskabinett beraten. Dem Bundesamt für Verfassungsschutz liegen nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus Behördenkreisen bisher zwar keine konkreten Hinweise auf iranische Geheimdienstaktionen oder Anschlagspläne in Deutschland vor. Doch die Alarmbereitschaft sei hoch, die zuständigen Beamten seien im Dauereinsatz, heißt es.

Kanzler Friedrich Merz hatte nach Israels Angriffen auf Iran bereits vergangene Woche deutlich gemacht, dass der hybride Krieg auch hier ankommen könnte: „Wir wappnen uns auch in Deutschland für den Fall, dass Iran auch in Deutschland israelische oder jüdische Ziele ins Visier nehmen sollte.“ Geheimdienste beobachten schließlich schon seit Jahren „Ausspähaktivitäten staatlicher iranischer Stellen“ rund um jüdische oder israelische Personen und Einrichtungen in Deutschland. Wegen der jüngsten Eskalation in Nahost rechnen Behörden nun damit, dass iranische Stellen in diesen Wochen noch aktiver werden könnten.

Besonders der Quds-Brigade traut man Sabotage und Anschläge zu

Das Teheraner Regime hat nach Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden schließlich auch hierzulande Agenten seiner Geheimdienste stationiert. Besonders der Quds-Brigade, einer Einheit der iranischen Revolutionsgarde, traut man offenbar Ausspähaktionen, Sabotage und Anschläge zu. Das Bundeskriminalamt schreibt in einer ersten vertraulichen Lageeinschätzung von Sonntag, die der SZ vorliegt, ein „verstärktes asymmetrisches Vorgehen“ der Quds-Brigade müsse angesichts der Eskalation zwischen Israel und Iran „zumindest in Betracht gezogen werden“.

Iran sei ein „Financier islamistischen Terrors“, warnt auch Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, in einer Stellungnahme. Dieser reiche „bis in unsere Gesellschaften“ und habe auch direkt jüdische Einrichtungen zum Ziel. Erste Fälle gab es bereits. Im Auftrag der Revolutionsgarde hatte schon im Herbst 2022 ein Deutschiraner einen Brandsatz auf eine Bochumer Schule geworfen; nach Ansicht des Düsseldorfer Oberlandesgerichts galt der Angriff der Synagoge nebenan.

Nach den ersten Luftangriffen Israels auf iranische Ziele vor knapp eineinhalb Wochen hatte das BKA auch davor gewarnt, dass die Vorgänge im Mittleren Osten möglicherweise israel- oder judenfeindliche Einzeltäter zu Anschlägen motivieren könnten. Behörden nehmen deshalb längst auch die islamistische Szene insgesamt ins Visier. Auch andere islamistische Gruppen könnten die Lage zur Rekrutierung von Terroristen suchen, heißt es. „Wir beobachten hohe Emotionalisierung in der extremistischen Szene in Deutschland“, sagte eine Sprecherin von Dobrindts Bundesinnenministerium am Montag. Die Lage sei angespannt. Bislang aber gebe es keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung von US-Einrichtungen oder israelischen und jüdischen Zielen.

Wie groß die Nervosität längst ist, macht klar, dass sich Bund und Länder inzwischen täglich über die angespannte Situation austauschen. Auch das Auswärtige Amt teilt mit, der Krisenstab der Bundesregierung tage täglich. Das Außenministerium schaue nicht nur auf die Gefährdungslage für Botschaften im Ausland, sondern insgesamt auch für Deutsche, die sich im Ausland aufhalten. Man beobachte die Sicherheitslage intensiv, sagt ein Sprecher am Montag.

Israelische und US-Einrichtungen in Deutschland sind zwar ohnehin besonders geschützt, die Polizeibehörden vieler Bundesländer verschärfen ihre Maßnahmen aber nochmals. In Nordrhein-Westfalen etwa, teilt das Innenministerium am Montag mit, „betreiben die Polizistinnen und Polizisten an US-amerikanischen Einrichtungen und Objekten eine verstärkte Aufklärung“.