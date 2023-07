Von Mirco Keilberth, Tunis

Es war nur ein kaum hörbares sonores Surren, das Mohamed Emnena am Morgen des 30. Juni am Himmel vernahm. Der Landwirt berichtet, dass sich morgens um fünf Uhr, als er seine Schafe und Rinder vor der Tageshitze in Sicherheit brachte, das merkwürdige Geräusch auf dem Flughafen ein paar Kilometer entfernt in eine laute Explosion verwandelte. Der Landwirt aus Ostlibyen ist einer von wenigen Zeugen der gefährlichen militärischen Konfrontation zwischen dem Westen und Russland in Nordafrika.