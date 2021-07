"Mit nichts vergleichbar, was wir zuvor gesehen haben"

Covid-19 in Afrika

Corona-Patient in Johannisburg.

Von Arne Perras und Berit Uhlmann

Resty Nanteza sagt, sie habe jetzt nur noch ein einziges Mittel, um ihre Mutter zu retten: Kräuter. Die junge Frau aus Uganda hat ein geliehenes Smartphone in der Hand, man sieht an diesem Nachmittag im Videoanruf, wie sie in ihrem Garten im Ort Namawojjolo steht, nicht weit von Kampala entfernt. Hinter ihr wehen Bananenstauden im Wind.