Die Präsidenten- und Parlamentswahlen in Simbabwe haben am Mittwoch mit Verzögerungen in einigen Wahllokalen begonnen, Diese hätten wegen einer späten Bereitstellung der Materialien nicht rechtzeitig öffnen können, teilte die Wahlkommission mit. Die Verzögerungen betrafen demnach vor allem die Hauptstadtprovinz Harare. Als Grund für die spätere Öffnung führte die Wahlbehörde vor allem Verzögerungen beim Drucken der Wahlzettel wegen gerichtlicher Anfechtungen an. Für rund sechs Millionen registrierten Wählerinnen und Wähler stehen zehn Kandidaten und eine Kandidatin zur Wahl. Als Favorit gilt Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa von der Regierungspartei Zanu-PF. Für die Opposition werden Nelson Chamisa von der Bürgerkoalition für Wandel (CCC) die besten Chancen eingeräumt. Überschattet wird die Abstimmung von Unterdrückung und Einschüchterung der Opposition, wie Menschenrechtsorganisationen kritisieren.