Seit Oktober 2018 ist Sahle-Work Zewde Äthiopiens erste Präsidentin und damit das einzige amtierende weibliche Staatsoberhaupt in Afrika. Geboren wurde die 68-jährige Sahle-Work in der Hauptstadt Addis Abeba, später studierte sie in Frankreich. Ihre diplomatische Karriere begann unter dem kommunistischen Militärregime Äthiopiens in den Achtzigerjahren. Ihren ersten Posten als Botschafterin trat sie 1989 in Senegal an, es folgten Dschibuti und Frankreich sowie mehrere Positionen bei den Vereinten Nationen. Noch im Juni machte UN-Generalsekretär António Guterres die Top-Diplomatin zur Sonderbeauftragten der Afrikanischen Union - auch dies ein Posten, den vorher noch nie eine Frau übernommen hatte. Als Präsidentin hat Sahle-Work Zewde vor allem repräsentative Aufgaben, die eigentliche Macht liegt in den Händen des Premierministers. Trotzdem gilt ihre Wahl als ein wichtiger Schritt für Frauen in Äthiopien und in ganz Afrika. In ihrer ersten Rede vor dem Parlament mahnte Sahle-Work die Äthiopier, den Frieden zu bewahren. Frauen seien die ersten, die litten, wenn es Konflikte gebe, sagte sie. Und fügte hinzu: "Wenn Sie glauben, ich habe schon sehr viel über Frauen gesprochen, dann sei Ihnen versichert: Ich habe gerade erst damit angefangen."

Foto: Sahle-Work Zewde mit Bundespräsident Steinmeier bei seinem Besuch in Äthiopien im Januar.