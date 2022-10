Überschwemmungen in weiten Teilen West- und Zentralafrikas haben laut UN mehr als 3,4 Millionen Menschen vertrieben. Nigeria erlebe die schwerste Flutkatastrophe seit einem Jahrzehnt, so eine Sprecherin des Flüchtlingshilfswerks UNHCR, Olga Sarrado, am Freitag in Genf. Hunderte seien umgekommen, mehr als 1,3 Millionen auf der Flucht, 2,8 Millionen vom Hochwasser geschädigt (. Auch in Tschad, Niger, Burkina Faso, Mali und Kamerun kämpften Menschen mit zerstörerischen Hochwassern. Im Tschad gelte Katastrophenzustand, die Überschwemmungen träfen eine Million Menschen. Am Horn von Afrika herrsche dagegen die schwerste Dürre seit Jahrzehnten, Hungersnöte drohten. Verantwortlich sei der Klimawandel.