Von Arne Perras

An der Parliament Road in Nairobi war schon früh alles dicht, Bilder zeigten Stacheldrahtrollen, die den Zugang versperrten. Die Polizei wollte den gesamten Central Business District, das ökonomische Herz der Hauptstadt, absperren. Aber viele Kenianer strömten dennoch in die Straßen, wie Filmaufnahmen in lokalen Medien zeigten. Später verschoss die Polizei Tränengas, um Demonstranten auseinanderzusprengen. Auch Wasserwerfer kamen zum Einsatz. Barrikaden brannten. Die Proteste hatten bis Mittag schon mindestens 20 Städte erfasst, wie die Zeitung Daily Nation berichtete. Zehntausende waren unterwegs.