Coronakrise in Afrika

Nicht alle Ampullen schützen vor Covid-19: In Südafrika und China haben Beamte Tausende mit gepanschtem Inhalt beschlagnahmt.

Von Anna Reuß, München

Wenige Wochen vor dem großen Fund hatte Interpol noch vor "organisierter Kriminalität" im Zusammenhang mit Covid-19-Vakzinen gewarnt. Nun fanden die Behörden in einer Lagerhalle in der südafrikanischen Provinz Gauteng 400 Ampullen - das entspricht 2400 Impfdosen - und nahmen drei chinesische und einen sambischen Staatsangehörigen fest. Diese hätten den Plan gehabt, auf dem Schwarzmarkt gefälschte Impfstoffe an ahnungslose Menschen zu verkaufen, erklärte ein Polizeisprecher.