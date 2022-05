Mehr als 10,5 Millionen Menschen in der Sahelregion sind dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (ICRC) zufolge in den nächsten Monaten von Hunger bedroht. Die Lage im "grünen Hunger" - die Vorräte sind verbraucht, die neue Ernte steht noch aus -, werde durch Konflikte und Fluchtbewegungen verschärft, warnte das ICRC am Donnerstag. In Mali, Burkina Faso, Niger und Mauretanien seien mindestens zwei Millionen Menschen auf der Flucht. In Burkina Faso verüben Islamisten Anschläge, 1,8 Millionen Menschen suchten Sicherheit in anderen Landesteilen oder Nachbarländern, ein Zehntel der Einwohner. Dazu treffe der Klimawandel den Sahel besonders, es herrscht eine schwere Dürre.