Es sind Bilder, wie man sie inzwischen zur Genüge kennt aus Afrika, vor allem aus dem Westen des Kontinents: Eine Gruppe grimmig dreinschauender Männer in Flecktarn hat sich vor einer Kamera versammelt. Die weniger wichtigen Soldaten stehen im Hintergrund, gut sichtbar mit Maschinenpistolen behängt. Vorne sitzen die Offiziere an einem Tisch, auf dem ein Mikrofon platziert ist. Und dann erklärt einer von ihnen, dass das Militär die Macht im Staat übernommen habe, ja habe übernehmen müssen.
Guinea-BissauDer nächste Putsch in Westafrika. Oder doch nicht?
Lesezeit: 3 Min.
Eine Gruppe Militärs hat nach eigenen Angaben die Macht in Guinea-Bissau übernommen und den Präsidenten gestürzt. Der bestätigt seine Absetzung. Doch die Opposition spricht von einer Inszenierung.
Von Paul Munzinger, Kapstadt
Afrika:Das grausame Geschäft mit Entführungen in Nigeria
Immer häufiger kommt es in Afrikas bevölkerungsreichstem Staat zu Massenverschleppungen – so wie jüngst an einer katholischen Schule. Warum Banditen es besonders auf Kinder abgesehen haben.
Lesen Sie mehr zum Thema