3. September 2018, 18:54 Uhr Afrika Geberkonferenz: Hilfe verdoppeln

Entwicklung soll die Abwärtsspirale in der von Terror und humanitären Katastrophen bedrohten Tschadsee-Region stoppen.

Von Daniel Brössler , Berlin

Die internationale Gemeinschaft hat den krisengeplagten Staaten der Tschadsee-Region in Zentralafrika eine deutliche Aufstockung der Hilfen in Aussicht gestellt. Bei einer Geber-Konferenz in Berlin wurden am Montag gut 1,7 Milliarden Euro zugesagt. "Das ist noch einmal deutlich mehr als wir ursprünglich gehofft haben", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas. Deutschland stellt nach Angaben des Auswärtigen Amts 130 Millionen Euro zur Verfügung, davon 100 Millionen für humanitäre Hilfe und 30 Millionen für politische Stabilisierung. Zur Abwendung einer Hungerkatatrophe waren bereits vergangenes Jahr bei einer Konferenz in Oslo 672 Millionen Euro bereit gestellt worden, davon hundert Millionen aus Deutschland.

Die Tschadsee-Region, in der die Grenzen von Nigeria, Niger, Tschad und Kamerun zusammenlaufen, gilt als Schauplatz einer der größten humanitären Katastrophen Afrikas. Mehr als zwei Millionen Menschen wurde aus ihren Heimatorten vertrieben, zehn Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Vielerorts terrorisiert die islamistische Gruppe Boko Haram die Bevölkerung. Aufgrund der bereits geleisteten Hilfe und des Eingreifens einer multinationalen Truppe gebe es "Hoffnung darauf, dass die Abwärtsspirale aus Hunger und Armut, aus Flucht und Vertreibung, aus Radikalisierung und Terrorismus doch gestoppt werden kann", sagte Maas. So sei es gelungen, Boko Haram zurückzudrängen. Die Terrorgruppe kontrolliere nicht länger ein Territorium von der Größe Belgiens, sondern nur noch "zersplitterte Teile davon". Allerdings seien die Fortschritte nicht unumkehrbar. Die internationale Gemeinschaft müsse weiter helfen, damit die Tschadsee-Region "nicht zum Drehkreuz für Terrorismus, Kriminalität und Menschenschmuggel" werde.

"Vergangenes Jahr wurde eine Hungersnot verhindert, aber die Krise ist nicht vorüber", sagte auch UN-Nothilfe-Koordinator Mark Lowcock. Lebensrettende Hilfe sei nicht genug, gefragt seien grundlegende Lösungen. Der Leiter des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP), Achim Steiner, warnte davor, die Region nun aus dem Blick zu verlieren. "Keine Hungersnot ist keine Geschichte", sagte er. Nötig sei langfristige Unterstützung zur wirtschaftlichen Entwicklung. So habe sich Boko Haram nur entwickeln können wegen des Vakuums, das durch das Fehlen von medizinischer Versorgung, Bildung und Perspektiven entstanden sei. Die Erfahrung lehre, dass die Kosten für eine Sicherheitskrise um ein Vielfaches über denen einer humanitären Krise lägen. Eine Friedensmission wie in Mali koste die internationale Gemeinschaft Milliarden. Nothilfe und Entwicklungshilfe müssten daher stärker verknüpft werden.