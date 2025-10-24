Präsident Alassane Ouattara hat die Elfenbeinküste zu einem kleinen Wirtschaftswunder geführt. Doch von der Macht lassen kann der 83-Jährige nicht – obwohl er das versprochen hat. Er tritt erneut zur Wahl an.

Der neue Stolz der Elfenbeinküste ist noch nicht ganz fertig. Aber fast. 2026 sollen die Bauarbeiten am Wolkenkratzer „Tour F“ abgeschlossen sein. Aktuell stehen sie nach Angaben der Regierung bei 70 Prozent, nach nur vier Jahren Bauzeit. Sobald die 100 Prozent erreicht sind, soll der Turm 421 Meter in den Himmel ragen und vom Zentrum der Wirtschaftsmetropole Abidjan aus den Golf von Guinea überblicken. Damit wäre er das höchste Gebäude Afrikas.