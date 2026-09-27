Vier Jahre nach Ende des Bürgerkrieges wird wieder gekämpft in Äthiopien. Manches ist wie damals, manches ganz anders. Lässt sich dieser Krieg aufhalten, bevor er richtig losgeht?

Wer in diesen Tagen versucht, Menschen in Tigray zu erreichen, muss bald einsehen, dass es hoffnungslos ist. Anrufe kommen nicht durch, und egal, wie viele Nachrichten man auf Whatsapp verschickt, das Ergebnis ist immer das gleiche: ein einsamer grauer Haken. Das Zeichen also, dass die Nachricht nicht mal zugestellt werden konnte. Dass sie ins Leere gegangen ist, ins Ungewisse.