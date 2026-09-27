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ÄthiopienDie Rückkehr des Krieges nach Tigray

Lesezeit: 5 Min.

Kämpfer der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF), hier zu sehen im Sommer 2021 in Mek’ele, der Hauptstadt der Region Tigray in Äthiopien.
Kämpfer der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF), hier zu sehen im Sommer 2021 in Mek’ele, der Hauptstadt der Region Tigray in Äthiopien.
YASUYOSHI CHIBA/AFP

Vier Jahre nach Ende des Bürgerkrieges wird wieder gekämpft in Äthiopien. Manches ist wie damals, manches ganz anders. Lässt sich dieser Krieg aufhalten, bevor er richtig losgeht?

Von Paul Munzinger, Kapstadt

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Wer in diesen Tagen versucht, Menschen in Tigray zu erreichen, muss bald einsehen, dass es hoffnungslos ist. Anrufe kommen nicht durch, und egal, wie viele Nachrichten man auf Whatsapp verschickt, das Ergebnis ist immer das gleiche: ein einsamer grauer Haken. Das Zeichen also, dass die Nachricht nicht mal zugestellt werden konnte. Dass sie ins Leere gegangen ist, ins Ungewisse.

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Äthiopien hat den letzten Krieg noch gar nicht wirklich verarbeitet, da droht schon der nächste. Der ehemalige Soldat Hailesilassie Mahari weiß nur eines: Diesmal will er am Gemetzel in seiner Heimat Tigray nicht beteiligt sein.

SZ PlusVon Paul Munzinger

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