Auswärtiges Amt:Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Visavergabe

Die Staatsanwaltschaften in Berlin und Cottbus ermitteln im Zusammenhang mit Visavergaben in zwei Verfahren gegen Mitarbeiter des Auswärtigen Amts. Das bestätigten am Freitag sowohl der Sprecher von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Sebastian Fischer, als auch die Strafverfolgungsbehörden. Zu den Details der Vorwürfe wollten sich die Staatsanwaltschaften mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts geht es um insgesamt knapp 20 Menschen aus Afghanistan, die nach Deutschland eingereist sind. Sie hätten nach derzeitigem Kenntnisstand alle eine gültige Aufnahmezusage, entweder über das sogenannte Ortskräfteverfahren, mit dem die Bundesregierung früheren Mitarbeitern der Bundeswehr und deutscher Behörden wegen ihrer Gefährdung nach der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan im August 2022 Schutz gewährt, oder über das Bundesaufnahmeprogramm, mit dem besonders gefährdete Menschen geschützt werden sollen, etwa Menschenrechtler. Alle Betroffenen hätten „alle Einreisevoraussetzungen erfüllt“, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, insbesondere hätten sie die Sicherheitsüberprüfungen an der deutschen Botschaft in Islamabad durchlaufen. An ihnen sind die Bundespolizei und das Bundesamt für Verfassungsschutz beteiligt. Auch seien ihre Identitäten zweifelsfrei festgestellt worden.

Allerdings stellten Mitarbeiter der Botschaft Visa in Dokumenten aus, die nicht die deutschen rechtlichen Voraussetzungen erfüllten. In der Mehrheit der Fälle handelt es sich um afghanische Reisepässe, die nicht die Antragsteller selbst bei der ausstellenden Behörde abgeholt haben, wie das deutsche Recht es verlangt, sondern eine bevollmächtigte dritte Person. Dieser Mangel fiel bei der Prüfung der Dokumente in der Botschaft in Islamabad durch Mitarbeiter des Auswärtigen Amts und der Bundespolizei offenbar nicht auf. Weder das Auswärtige Amt noch das Bundesinnenministerium äußerten sich dazu, wie der Fehler entstanden ist; das sei Gegenstand der Ermittlungen. Diese sogenannten Proxypässe werden als Identitätsnachweis akzeptiert. Für die Visumsvergabe hätte die Auslandsvertretung aber ein Ersatzdokument ausstellen müssen, einen Reiseausweis für Ausländer.

Unklar ist, warum die Fehler erst in Deutschland entdeckt wurden

Aufgefallen war der Mangel bei der Einreise der Menschen, die mit zwei Charterflügen Anfang des Jahres nach Deutschland gekommen waren. Business Insider hatte damals berichtet, dass die Bundespolizei am Flughafen Hannover am 18. Januar bei einem Charterflug mit 195 Menschen bei zwölf Afghanen Proxypässe oder andere nicht für die Visaerteilung gültige Papiere festgestellt hatte. Unklar ist, warum die Bundespolizisten dies feststellten, nicht aber die an der Prüfung beteiligten Beamten in Islamabad.

Das Auswärtige Amt teilte weiter mit, auf die bekannt gewordenen Fälle habe man mit organisatorischen Maßnahmen reagiert. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, die Sicherheitsüberprüfung in den Visavergabeverfahren für Ortskräfte und andere schutzbedürftige Personen aus Afghanistan sei bereits vor den Vorfällen nochmals verschärft worden; das gelte auch für alle Fälle, auf die sich die beiden neuen Ermittlungsverfahren beziehen.

Ein drittes Ermittlungsverfahren ist seit mehr als einem Jahr bei der Staatsanwaltschaft Berlin anhängig. Dabei geht es um die Einreise einer einzelnen Person, Mohammad G. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte dem Auswärtigen Amt im Zuge eines Vergleichs aufgegeben, dem angeblich minderjährigen Afghanen ein Visum zu erteilen. Allerdings soll der dann von ihm vorgelegte Pass sich bei der Prüfung als gefälscht herausgestellt haben.

Das Magazin Focus hatte berichtet, Mitarbeiter des Auswärtigen Amts stünden im Verdacht, Angehörige von Botschaften und Konsulaten dienstlich angewiesen zu haben, Antragstellern mit unvollständigen oder offensichtlich gefälschten Papieren die Einreise in die Bundesrepublik zu genehmigen. Eine dienstliche Anweisung hat es offenbar aber nur in dem bereits seit einem Jahr laufenden Verfahren gegen Mohammad G. gegeben. Für die Darstellung des Focus, es seien so in den vergangenen fünf Jahren mehrere Tausend Personen illegal nach Deutschland eingereist, gibt es in dem Bericht keine Belege. Die Behörden weisen diese Darstellung als unzutreffend zurück.