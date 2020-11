In Afghanistan sind bei einem Anschlag mindestens 30 Angehörige der Sicherheitskräfte getötet worden. In der zentralen Provinz Ghasni sei am Sonntag eine Autobombe detoniert, teilten die Behörden mit. Der Anschlag habe einem Gelände der öffentlichen Schutztruppe gegolten, die zu den afghanischen Sicherheitskräften gehören. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Ein Sprecher der Taliban wollte eine Verantwortung der radikalislamischen Organisation weder bestätigen noch bestreiten. Im Süden des Landes kamen mindestens drei Menschen bei einem Angriff auf den Konvoi eines Provinzratschefs um. Dieser überlebte den Angriff am Sonntag leicht verletzt.