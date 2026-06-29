Die Atommacht Pakistan hat erneut Ziele im Nachbarland Afghanistan angegriffen. Sicherheitskräfte hätten entlang der pakistanisch-afghanischen Grenze einen Bodeneinsatz ausgeführt, schrieb Informationsminister Ataullah Tarar auf der Plattform X. Diesem folgten den Angaben nach Angriffe im Grenzgebiet auf Verstecke und Rückzugsgebiete unter anderem der pakistanischen Taliban (TTP). Afghanistan verurteilte die Angriffe. Sie hätten Dutzende Zivilisten getötet und verwundet, unter ihnen Frauen und Kinder, teilte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid auf X mit. „Wir verurteilen diesen feigen Angriff aufs Schärfste und betrachten ihn als Verbrechen und Akt der Brutalität.“ Der lokale Sender Tolonews berichtete, bei den Luftangriffen seien mehr als 30 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden.