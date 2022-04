Bei Anschlägen in Großstädten Afghanistans sind mindestens 28 Menschen getötet worden. Der größte Bombenanschlag galt einer schiitischen Moschee in der nördlichen Stadt Masar-i-Scharif und forderte am Donnerstag mindestens 20 Todesopfer und 60 Verletzte, sagte ein Arzt in der Provinzhauptstadt der dpa. Die Terrormiliz IS reklamierte die Attacke für sich. Auch in der Hauptstadt Kabul, in Kundus und in Nangarhar wurden Menschen bei Explosionen getötet oder verletzt. In Masar-i-Scharif, früher Bundeswehrstandort, explodierte zur Gebetszeit ein Sprengsatz in der Moschee im Zentrum, erklärte ein Taliban-Vertreter. Augenzeugen sprachen von mindestens 50 Toten.