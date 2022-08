Der Anführer des Terrornetzwerks al-Qaida, Aiman al-Sawahiri, ist bei einem Anti-Terror-Einsatz der USA in Afghanistan getötet worden. Das Bild zeigt ihn in einer auf einem Laptop abgespielten DVD einer Al-Sahab-Produktion.

Von Paul-Anton Krüger und Philipp Saul

Als einen "Schritt hin zu einer sichereren Welt" hat Kanadas Premierminister Justin Trudeau die Tötung des Al-Qaida-Chefs Aiman al-Sawahiri bezeichnet. Die USA haben den Chef des Extremisten-Netzwerks am Wochenende bei einem Drohnenangriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet. Am Montag sandte US-Präsident Joe Biden eine klare Botschaft an Terroristen in aller Welt: "Egal, wie lange es dauert, egal wo du dich versteckst: Wenn du eine Gefahr für unser Volk bist, werden die Vereinigten Staaten dich finden und ausschalten." Über Sawahiri sagte Biden: "Gerechtigkeit wurde geliefert. Und diesen Terroristenführer gibt es nicht mehr."

Der US-amerikanische Außenminister Tony Blinken warf in seiner Reaktion der Taliban-Regierung in Afghanistan "mangelnde Bereitschaft oder Unfähigkeit" vor, "ihren Verpflichtungen nachzukommen". Damit zielte er darauf ab, dass die Taliban zugesichert hatten, Terroristen keinen Unterschlupf zu gewähren. Auch aus Saudi-Arabien, Heimat Osama bin Ladens, gibt es eine Stellungnahme. Das Außenministerium wird mit den Worten zitiert: "Al-Sawahiri gilt als einer der terroristischen Anführer, die die Planung und Ausführung abscheulicher Terroroperationen in den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien leiteten."

Als Stellvertreter bin Ladens sei Sawahiri tief in die Planungen der Terroranschläge vom 11. September 2001 involviert gewesen, sagte Biden. Nachdem die USA bin Laden 2011 getötet hatten, rückte Sawahiri an die erste Stelle der Terrororganisation auf. Eine ranghohe Vertreterin der US-Regierung sagte, der Angriff sei über Monate vorbereitet worden. Im Laufe des Jahres hätten die US-Behörden erfahren, dass al-Sawahiris Ehefrau, die Tochter und deren Kinder in ein Haus in der Kabuler Innenstadt gezogen seien. Am 31. Juli um 6.18 Uhr morgens Kabuler Zeit sei Sawahiri durch einen Drohnenangriff mit zwei Hellfire-Raketen getötet worden. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, sagte am Dienstag im Sender CNN, man könne "mit großer Zuversicht" sagen, dass keine Zivilisten verletzt worden sein. Die Taliban hätten Al-Sawahiris Familie an einen anderen Ort gebracht. "Das Haus ist jetzt leer."

Der Drohnenangriff ist der erste bekannte US-Angriff in Afghanistan, seit die Truppen das Land im vergangenen Jahr verlassen haben. Biden wertete al-Sawahiris Tod als Beleg dafür, dass es auch ohne Tausende Soldaten auf afghanischem Boden möglich sei, Amerika vor Terroristen zu schützen. Der Fall al-Sawahiri könnte nun aber zu neuen Spannungen zwischen den USA und den Taliban führen. Die Taliban hatten angekündigt, das Land werde kein sicherer Hafen für Terroristen sein. Der Regierungsquelle zufolge wussten jedoch hochrangige Mitglieder des Haqqani-Netzwerks innerhalb der Taliban von al-Sawahiris Aufenthaltsort. Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte al-Sawahiri im vergangenen September - 20 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Er rief dazu auf, die Staaten im Westen und deren Verbündete im Nahen Osten zu bekämpfen.