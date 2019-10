Die USA wollen an ihrem Militäreinsatz in Afghanistan festhalten. Das sagte der US-Verteidigungsminister Mark T. Esper am Montag in Kabul. Washington bleibe seiner Mission verpflichtet, dass Afghanistan kein sicherer Hafen für Terroristen werde. Der Kommandeur der US-Streitkräfte in Afghanistan, Austin Scott Miller, räumte ein, die USA hätten im Vorjahr ihr Truppenkontingent um 2000 Soldaten reduziert. Damit wäre die US-Präsenz in Afghanistan auf etwa 12 000 Soldaten gesunken. US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Monaten immer wieder klar gemacht, dass er die Truppen in Afghanistan gerne reduzieren oder vollständig abziehen möchte. Gespräche mit den Taliban über eine Lösung des Konflikts, die einen US-Truppenabzug im Gegenzug für Konzessionen der Taliban beinhalteten, hatte Trump Anfang September abgebrochen.