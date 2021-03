Die USA wollen mit den Taliban über eine Verlängerung der Stationierung der US-Truppen in Afghanistan sprechen . "Man kann nicht in sechs Wochen mehr als 10 000 Soldaten irgendwie abziehen", sagte der Vorsitzende des Ausschusses für Streitkräfte des US-Repräsentantenhauses, Adam Smith, am Mittwoch. Die Aufgabe der Regierung bestehe nun darin, mit den Taliban darüber zu verhandeln, dass die US-geführte Truppe "noch ein wenig länger" bleiben dürfe. US-Präsident Joe Biden hoffe zudem, mit Zustimmung der Taliban auch nach dem Abzug der US- und den verbündeten Nato-Kräften eine Terrorabwehreinheit im Land zu belassen, erklärte Smith. Unter Bidens Vorgänger Donald Trump hatten die USA den radikalislamischen Taliban in einem in Doha geschlossenen Abkommen den Abzug aller Streitkräfte zum 1. Mai versprochen.