Eine fehlerhafte Lageeinschätzung, Uneinigkeit zwischen den Ministerien und zu viel Bürokratie beim Ortskräfteverfahren: Der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses Afghanistan, der am Dienstag dem Bundestag übergeben wurde, zeigt viele Versäumnisse der Bundesregierung beim Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan auf. Trotz unterschiedlicher Perspektiven der Fraktionen sei man mit Ausnahme der AfD-Fraktion zu gemeinsamen Ergebnissen gekommen, sagte der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Ralf Stegner (SPD).Stegner zufolge war mit dem 2020 unterzeichneten Doha-Abkommen, in dem die USA mit den Taliban einen Truppenabzug vereinbarten, schon klar gewesen, „wie die Sache ausgeht“. Es habe den Taliban ermöglicht, ihre Ziele durchzusetzen, und sie seien zu einer „Regierung im Wartestand“ geworden.Der Abzug der Bundeswehr ist laut Stegner trotz lang andauernder Unklarheit über den genauen Zeitpunkt „geordnet“ verlaufen. Allerdings habe während der sich verschärfenden Krise eine gemeinsame Lageanalyse der beteiligten Ressorts der Bundesregierung gefehlt. Zwar hatte der Bundesnachrichtendienst die Lage in Afghanistan korrekt eingeschätzt, aber nicht die Geschwindigkeit, mit der die Taliban das Land zurückeroberten.Der am 13. Februar beschlossene, etwa 1400 Seiten umfassende Bericht enthält neben einem gemeinsamen Verfahrens- und Feststellungsteil fünf Fraktionsvoten, anstelle eines üblichen gemeinsamen Bewertungsteils. Abgesehen vom Votum der AfD-Fraktion enthalten die übrigen Voten in den Kernaussagen ähnliche Schlussfolgerungen.