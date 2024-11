Der frühere Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist überzeugt, bei der Evakuierung der afghanischen Ortskräfte im Jahr 2021 keine Fehler gemacht zu haben. „Ich kann in den Spiegel schauen“, sagte er als Zeuge am Donnerstag im Bundestags-Untersuchungsausschuss zu Afghanistan. Der ehemalige Innenminister stand damals in der Kritik, die Rettung afghanischer Ortskräfte vor den Taliban durch eine überbordende Bürokratie verzögert zu haben. Das Verfahren sei „absolut in Ordnung“ und nicht zu bürokratisch gewesen, sagte Seehofer bei seiner Befragung. Die Sicherheitsüberprüfung der Ortskräfte sei eine „Angelegenheit von Sekunden“ gewesen. Die Überprüfung sei wichtig gewesen. „Meine Verantwortung war es, zu wissen, wer ins Land kommt und wie ich Sicherheitsprobleme abwenden kann“, betonte Seehofer.