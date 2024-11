In Afghanistan erschweren die Taliban die Leistung humanitärer Hilfe. Das teilte ein Sprecher des UN-Nothilfebüros Ocha mit. Allein im September habe es 173 Vorfälle gegeben, bei denen die humanitären Maßnahmen behindert wurden. Ocha spricht von Versuchen seitens der Islamisten, in die Durchführung der Hilfsprogramme einzugreifen. Mangelnde Hilfsgelder würden die humanitäre Hilfe in dem Land vor eine zusätzliche Herausforderung stellen. In Afghanistan ist laut EU-Kommission mehr als die Hälfte der Bewohner auf humanitäre Hilfe angewiesen. Gleichzeitig ist das Land seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 weitgehend von der Weltgemeinschaft isoliert.