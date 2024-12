Die UN-Mission in Afghanistan macht angesichts des internationalen Tags der Menschenrechte auf die dramatische Situation von Frauen und Mädchen unter den herrschenden Taliban aufmerksam. Die Islamisten, die seit August 2021 wieder an der Macht sind, hätten sie von den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen, erklärte die Organisation. So dürfen Frauen und Mädchen keine höheren Schulen oder Universitäten besuchen. Selbst an medizinischen Instituten dürfen sie seit Kurzem nicht mehr ausgebildet werden. Hilfsorganisationen warnen vor den Folgen für die Gesundheit von Frauen und Mädchen in Afghanistan. Die UN sprachen zuletzt von einer Gefahr des „Femizids“.