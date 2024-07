Die in Afghanistan herrschenden Taliban tragen mit ihren sogenannten Schicklichkeitsregeln zu einem Klima der Angst in der Bevölkerung bei. Das schreibt die UN-Mission in Afghanistan (Unama) in einem am Dienstag erschienenen Bericht. Die Lebensqualität von Frauen und Mädchen werde beeinträchtigt. Seit der erneuten Machtübernahme der Taliban im August 2021 sorgt ein sogenanntes Ministerium für Laster und Tugend für die Durchsetzung der von ihnen definierten islamischen Regeln. Frauen dürfen keine Parks oder öffentlichen Badehäuser mehr besuchen, auch wurden ihre Möglichkeiten zu arbeiten beschränkt. Weitere Strecken dürfen sie nur in männlicher Begleitung zurücklegen.