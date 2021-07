Das afghanische Militär verstärkt seine Truppen in der Provinz Badachschan, wo die Taliban an Boden gewinnen.

Die Bundesregierung hat zur Aufnahme schutzsuchender Ortskräfte aus Afghanistan bisher 2400 Visa erteilt. Die Lage vor Ort sei aber schwierig und ein geplantes Kontaktbüro der Internationalen Organisation für Migration (IOM) habe den Betrieb noch nicht aufgenommen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag. Trotzdem handele es sich um ein "sehr schnelles Verfahren".

Das Schutzprogramm sei angelaufen und die ersten Bundeswehrhelfer sind in Deutschland gelandet, berichtete der Spiegel. Seit Ende Juni seien sechs Ortskräfte, die in Afghanistan für die Truppe gearbeitet haben, gemeinsam mit ihren Ehefrauen und Kindern in Deutschland angekommen. Aus Bundeswehrkreisen hieß es demnach, insgesamt seien bereits 23 Afghanen mit Linienmaschinen ausgereist. In den kommenden Tagen würden rund 30 weitere Personen erwartet, die als gefährdet gelten.

Mehr als 1000 afghanische Soldaten sind bislang aus Angst um ihr Leben vor den islamistischen Taliban in die zentralasiatische Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan geflohen. Als Zeichen guter nachbarschaftlicher Beziehungen habe man sie in der Nacht zum Montag ins Land gelassen, teilten die tadschikischen Grenztruppen mit. Es war die bisher größte Zahl an Menschen innerhalb eines Tages, die Zuflucht gesucht hat. Tadschikistan teilt mit der afghanischen Provinz Badachschan eine mehr als 900 Kilometer lange Grenze, mit ganz Afghanistan fast 1400 Kilometer.

"Es ist eine schwierige Lage vor Ort. Mit der versuchen wir umzugehen"

Die Bundeswehr habe bis zu ihrem Abzug für 446 Ortskräfte und ihre Familien - insgesamt 2250 Personen - Reisedokumente vor Ort ausgegeben, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Nicht alle wollten direkt ausreisen, sagte der Sprecher. "Es gab eine ganze Reihe von Ortskräften, die gesagt haben, wir möchten eigentlich so lange wie möglich in Afghanistan bleiben." Falls die Sicherheitslage sich verschärft, hätten sie allerdings gerne die Option, auszureisen.

Das Auswärtige Amt wies Kritik zurück, das Verfahren sei zu langsam und lasse Ortskräfte im Stich. Es gebe zusätzlich die Möglichkeit eines Antrags per Mail ohne persönliche Vorsprache. "Es ist natürlich schon so, dass sich das Verfahren durch den Abzug der Bundeswehr und die Schließung unseres Generalkonsulats in Masar-i-Scharif erschwert hat", sagte der Sprecher. "Ich will aber nicht um den heißen Brei herumreden. Es ist eine schwierige Lage vor Ort. Mit der versuchen wir umzugehen."

Die Islamisten sind im Norden Afghanistans auf dem Vormarsch und haben dort zahlreiche Bezirke unter ihre Kontrolle gebracht.