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AfghanistanTote bei pakistanischen Luftangriffen

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Im Konflikt zwischen den Nachbarländern Afghanistan und Pakistan ist es erneut zu Angriffen mit Toten gekommen. Nach Angaben der in Afghanistan regierenden islamistischen Taliban wurden bei pakistanischen Luftangriffen in den östlichen Provinzen Kunar, Chost und Paktika in der Nacht zum Mittwoch 13 Menschen getötet und 14 weitere verletzt, darunter viele Kinder. Aus Islamabad hieß es, nach Terroranschlägen in Pakistan in den vergangenen Tagen habe man Luftangriffe entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze ausgeführt. Vier Ziele, darunter ein Trainingscamp und ein Waffendepot, seien vollständig zerstört worden, schrieb der pakistanische Informationsminister auf X. Dabei seien Terroristen getötet worden. Die Angaben der Konfliktparteien ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

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