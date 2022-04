Bei einem mutmaßlichen Bombenanschlag auf eine Schule in Kabul sind nach offiziellen Angaben sechs Menschen getötet worden. Zudem habe es elf Verletzte gegeben, sagte ein Sprecher der von den radikal-islamischen Taliban geführten Stadtverwaltung am Dienstag. Insgesamt hätten drei Explosionen das Gymnasium im Westen Kabuls erschüttert. Viele Bewohner des Stadtviertels gehören der schiitischen Hasara-Gemeinschaft an, die häufig von sunnitischen Extremistengruppen wie der Miliz Islamischer Staat angegriffen wird. Die Taliban hatten nach dem Abzug der internationalen Truppen im August die Macht in Afghanistan wieder übernommen. Experten befürchten, dass wegen der Rivalität mit anderen Extremistengruppen die Gewalt weiter zunehmen könnte. Die IS-Miliz hat sich bereits zu mehreren Anschlägen bekannt.