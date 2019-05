30. Mai 2019, 18:34 Uhr Afghanistan Tote bei Anschlag auf Militärakademie

Bei einer Explosion in Afghanistans Hauptstadt Kabul sind mindestens sechs Menschen getötet und mindestens sechs verletzt worden, sagte ein Sprecher der Kabuler Polizei, Ferdaus Faramars, am Donnerstag. Vor der Marschall-Fahim-Militärakademie habe sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Aus Militärkreisen hieß es, die Explosion sei erfolgt, als Kadetten die Universität verließen. Es ist der siebte Anschlag in Kabul dieses Jahr. Bei 22 Anschlägen 2018 wurden mehr als 550 Menschen getötet und mehr als 1000 verletzt. In der Südprovinz Sabul haben Spezialkräfte 28 Menschen aus einem Gefängnis der radikalislamischen Taliban befreit. Mindestens zwei Taliban seien getötet worden, sagte das Verteidigungsministerium. 16 Befreite seien Zivilisten, 12 Sicherheitskräfte. Lokalen Medien zufolge halten Taliban Tausende Menschen gefangen, Regierungsmitarbeiter, Soldaten und Zivilisten, denen etwa Spionage für die Regierung vorgeworfen wird.