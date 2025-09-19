US-Präsident Donald Trump stößt mit seinen Plänen zur Kontrollübernahme des Luftwaffenstützpunkts Bagram in Afghanistan auf den Widerstand der Taliban. Afghanistan und die USA müssten in Kontakt treten, erklärte ein Vertreter des afghanischen Außenministeriums am Freitag. Allerdings dürften die USA keine militärische Präsenz in Afghanistan unterhalten. Trump hatte zuvor erklärt, Bagram zurückhaben zu wollen. Er verwies auf die strategische Lage des Stützpunktes nahe China. Der Stützpunkt war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 die wichtigste Basis der US-Streitkräfte in Afghanistan. Mit dem Abzug der US-Truppen im Jahr 2021 fiel er an die islamistischen Taliban.