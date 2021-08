US-Präsident Biden bekräftigt, dass er den Truppenabzug für richtig hält. Die Taliban nehmen unterdessen weiter afghanische Städte ein. Geheimdienste rechnen damit, dass auch Kabul in den kommenden Wochen an sie fallen könnte.

US-Präsident Joe Biden hat bekräftigt, dass der Abzug des amerikanischen Militärs aus Afghanistan aus seiner Sicht richtig sei: "Ich bedauere meine Entscheidung nicht", sagte er am Dienstag (Ortszeit) in Washington. Angesichts des Vormarschs der militant-islamistischen Taliban sagte Biden, dies sei jetzt ein Problem der Afghanen, sie müssten "selbst kämpfen, um ihren Staat kämpfen". Ihre Streitkräfte seien den Taliban militärisch überlegen, "aber sie müssen auch kämpfen wollen", sagte Biden im Weißen Haus.

Derweil gewinnen die Taliban stetig über weitere Gebiete die Kontrolle. Am Mittwoch eroberten sie in der 380 000-Einwohner-Stadt Kundus auch den Flughafen und eine große Militärbasis, in der im vergangenen Jahr noch 100 Bundeswehrsoldaten stationiert waren. Die wichtigen Gebäude der Regierungsverwaltung hatten die Taliban bereits am Sonntag eingenommen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf Provinzräte und Sicherheitskreise berichtet, fielen auf dem Flughafen von Kundus den Taliban zwar keine flugfähigen Hubschrauber oder Flugzeuge in die Hände. Unbekannt war jedoch zunächst, ob und wie viele Waffen noch in der Militärbasis verblieben waren. Militärkreisen zufolge könnten Hunderte große Geländewagen und etwa 5000 Waffen zurückgelassen worden sein. Die afghanischen Sicherheitskräfte, Regierungsvertreter, Polizeikräfte und Soldaten sollen am Mittwochmorgen die Basis verlassen, beziehungsweise sich ergeben haben.

Ebenfalls am Mittwoch nahmen die Taliban nach zunächst unbestätigten Berichten Faisabad ein, Hauptstadt der Nordostprovinz Badachschan. Es wäre die neunte der 34 Provinzhauptstädte, nachdem am Dienstagabend das strategisch wichtige Pul-i Chumri mit 250 000 Einwohnern in der nördlichen Provinz Baghlan von den Islamisten eingenommen wurde, wie Provinzräte der dpa bestätigten. Die Stadt liegt etwa 200 Kilometer entfernt von Kabul, von dort ist nun der Landweg ins nördliche Masar-i-Scharif abgeschnitten. Wie es hieß, verließen die Regierungssoldaten Pul-i Chumri ohne Widerstand, Kommandeure und andere Behördenvertreter seien bereits vor zwei Wochen gegangen. Afghanistans Präsident Aschraf Ghani flog am Mittwoch nach Masar-i-Scharif, um sich ein Bild von der Situation zu machen.

Kabul könnte in einem Monat in der Hand der Taliban sein

Die US-Geheimdienste rechnen offenbar damit, dass auch Kabul in 30 bis 90 Tagen in der Hand der Islamisten sein könnte. Das berichtete die Washington Post unter Berufung auf nicht genannte Geheimdienstquellen. Im Juni hatten US-Geheimdienstmitarbeiter geschätzt, dass Kabul innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach Abzug des US-Militärs unter Kontrolle der Taliban geraten könnte. "Alles bewegt sich in die falsche Richtung", zitierte die Washington Post einen Experten.

Die Taliban kontrollieren nach russischen Angaben auch die afghanischen Grenzen zu den Ex-Sowjetrepubliken Tadschikistan und Usbekistan. Sie hätten versprochen, sie nicht zu überschreiten, zitierte die Zeitung Kommersant am Mittwoch Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Moskau werde weiter Militärübungen mit Verbündeten in der Region abhalten. Russland, Tadschikistan und Usbekistan hatten am Dienstag ein mehrtägiges Manöver beendet. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte diese Woche mit, in Tadschikistan stationierte Soldaten hätten neue Waffen erhalten. Zu der Basis nahe der afghanischen Grenze seien Flugabwehrsysteme, Flammenwerfer und Maschinengewehre geliefert worden.

Biden äußerte sich auch zum weiteren Vorgehen. Die USA würden die afghanischen Sicherheitskräfte weiter finanziell und militärisch unterstützen, sagte er. Dafür, so teilte seine Sprecherin Jen Psaki mit, seien 2022 im Haushaltsentwurf umgerechnet 2,8 Milliarden Euro eingeplant. Der Präsident appellierte an die Führung in Kabul, an einem Strang zu ziehen: "Ich glaube, sie beginnen zu verstehen, dass sie an der Spitze politisch zusammenkommen müssen." Der Abzug der US-Streitkräfte ist zu 95 Prozent beendet, zuletzt waren 2500 Soldaten in Afghanistan stationiert. Die Bundeswehr und Soldaten anderer Nato-Länder haben das Land bereits verlassen. Allein im vergangenen Monat sind nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 1000 Zivilisten durch die Kämpfe getötet worden.