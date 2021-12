Ein Taliban-Kämpfer in Kabul vor dem, was einmal ein Schönheitssalon war.

Von Tomas Avenarius, Istanbul

Die Taliban regieren Afghanistan nun schon mehr als einhundert Tage, doch was in ihrem "Islamischen Emirat" wirklich vor sich geht, bleibt unklar. Während die Führer der Islamisten bei jeder Gelegenheit betonen, dass sie den Afghanen Frieden und Sicherheit gebracht hätten, schreckte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch jüngst mit einem gründlich belegten Bericht auf. Demnach ermorden die Taliban gezielt ehemalige Angehörige von Armee, Polizei und Geheimdienst. Und das, obwohl sie den Militärs, Polizisten und Geheimdienstlern nach der Machtübernahme Mitte August eine Generalamnestie oder zumindest eine faire Prüfung ihrer Fälle zugesagt hatten. In der HRW-Fallstudie "Keine Gnade für Leute wie euch" berichtet die Organisation von rund 100 Fällen in vier Provinzen, die solcher Willkür zum Opfer gefallen seien.