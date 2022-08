Mohamed Ag Ayoya leitet die Unicef-Delegation in Afghanistan mit knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zuvor arbeitete er in Somalia, im Südsudan, in Simbabwe und in Guinea, wo er mithalf, den Ausbruch von Ebola zu bekämpfen. Ayoya wurde 1968 in Mali geboren, hat dort die School of Medicine abgeschlossen und später als Ernährungswissenschaftler an der Cornell University in den USA promoviert. Das Gespräch mit ihm fand per Video statt.

(Foto: Unicef)